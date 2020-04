Covid-19

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, afirmou que o novo coronavírus tem sido usado para implantar o comunismo no mundo e também criticou a atuação da Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à pandemia.

A análise foi publicada na terça-feira à noite num texto chamado "Chegou o 'comunavírus'", num blogue pessoal mantido por Araújo, que também usou a sua conta oficial na rede social Twitter para divulgar o conteúdo.

No texto, o chefe da diplomacia brasileira faz uma análise do livro "O Vírus" escrito pelo esloveno Slavoj Zizek para afirmar que o globalismo substituiu o socialismo como estágio preparatório para o comunismo e que a "pandemia do coronavírus representa, para ele, uma imensa oportunidade de construir uma ordem mundial sem nações e sem liberdade".