Actualidade

No dia em que se assinalam os 25 anos da inauguração do Hospital de Santo André (HSA), em Leiria, o presidente do conselho de administração disse à agência Lusa que esta instituição está em "sintonia com o que de melhor se faz no mundo".

"Este é um Centro Hospitalar em perfeita sintonia com o que de melhor se faz no mundo inteiro ao nível dos cuidados de saúde", afirmou Licínio de Carvalho, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), que integra os hospitais de Leiria, Alcobaça e Pombal.

"Nestes 25 anos crescemos para mais do dobro dos profissionais: são hoje mais de 2.000. Aumentámos o número de médicos de dezenas para centenas, criámos centros de referência, criámos um Centro de Investigação com uma grande capacidade e que trabalha de acordo com as mais avançadas tecnologias e práticas reconhecidas em todo o mundo", acrescentou.