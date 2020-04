Covid-19

São Paulo, o estado mais atingido pelo novo coronavírus no Brasil, prevê começar a reabrir gradualmente a sua economia a partir de 11 de maio, anunciou hoje o governador, embora sem detalhar quais serão as medidas.

"A partir do dia 11, de forma gradual, heterogénea e segura, faremos a abertura da economia do estado de São Paulo. (...) Vamos levar em conta situações locais, regionais e setores que possam retornar à economia com as devidas medidas de proteção", afirmou João Doria, governador de São Paulo, numa conferência de imprensa.

O governador do estado mais populoso do Brasil, com cerca de 46 milhões de habitantes, disse que a reabertura das atividades económicas terá em consideração vários fatores, incluindo o sistema de saúde e a situação específica de cada cidade ou região.