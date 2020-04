Actualidade

A entrega do IRS registou um máximo histórico no primeiro dia com a submissão de mais de 520 mil declarações, mas o ritmo baixou para uma média diária de 78.309, perfazendo um total de 2,25 milhões.

Os 2.252.798 de declarações do IRS já entregues desde que arrancou a campanha deste ano (para os rendimentos auferidos em 2019), em 01 de abril, revelam uma quebra de 71.170 declarações face ao valor acumulado no período homólogo do ano passado, de acordo com dados oficiais.

Os mesmos dados oficiais, facultados à Lusa, indicam que do total entregue, 40% correspondem a declarações automáticas e as restantes às que implicam o preenchimento do Modelo 3 - que abrangem, por exemplo, todas as pessoas que em 2019 tiveram outros rendimentos que não apenas de trabalho dependente e/ou pensões.