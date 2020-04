Covid-19

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Luanda, 22 abr 2020 (Lusa) - Angola elevou para 25 o número total de doentes por covid-19 identificados no país, após o registo de um novo caso de infeção, relativo a uma especialista em informática cubana, anunciou hoje a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta.

Segundo a ministra e porta-voz da comissão multissetorial de prevenção e combate à pandemia de covid-19, o caso positivo mais recente é de uma cidadã cubana de 57 anos, que chegou a Luanda no dia 10 de abril, integrada na equipa médica cubana que veio apoiar o Governo angolano.

"De acordo com as regras vigentes, todos os cidadãos provenientes de países com circulação comunitária do vírus são submetidos a quarentena institucional e testados antes" de regressarem à comunidade, salientou, em Luanda,Sílvia Lutucuta, numa conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica.