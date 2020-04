Actualidade

Duas pessoas ficaram hoje feridas num acidente entre um comboio Alfa Pendular e um veículo pesado de mercadorias, na zona de Santarém, obrigando ao corte da Linha do Norte nos dois sentidos, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, que recebeu o alerta às 18:56, o acidente ocorreu numa passagem de nível com cancelas automáticas, perto da freguesia de Vale de Santarém, no concelho de Santarém.

Questionada pela Lusa, fonte da CP indicou que no comboio, que circulava no sentido Porto-Lisboa, seguiam 12 passageiros.