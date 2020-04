Covid-19

A Madeira não registou casos de covid-19 nas últimas 24 horas, situação que ocorre pelo segundo dia consecutivo, mantendo-se com 85 infetados no arquipélago, 20 dos quais já recuperaram, informou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"Hoje temos mais sete casos recuperados", disse Bruna Gouveia, vice-presidente do IASAÚDE, em videoconferência, no Funchal, indicando que, no total, 20 doentes já estão curados.

Dos 65 casos que se mantém ativos, apenas três doentes estão hospitalizados e mantêm o seu estado: um permanece na unidade de cuidados intensivos e dois na unidade de internamento geral dedicada à covid-19, no Hospital Central do Funchal.