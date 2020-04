Actualidade

Mais de 55 milhões de euros, entre fundos públicos e privados, vão financiar 25 projetos de investigação de empresas e instituições científicas e tecnológicas nos próximos três anos, no âmbito da iniciativa GoPortugal, anunciou hoje o Governo.

O financiamento total, de 55,2 milhões de euros, é suportado por fundos europeus, de empresas, de três instituições universitárias norte-americanas (com parcerias estabelecidas com Portugal) e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), principal entidade na dependência do Governo que financia a investigação em Portugal.

Os projetos selecionados, que envolvem 34 empresas e 27 entidades do sistema científico e tecnológico nacional, abrangem áreas como a ciência dos dados, computação avançada, inteligência artificial, transformação digital na indústria, cidades sustentáveis, alterações climáticas, prevenção de fogos florestais, física médica e nanomateriais, enumera o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em comunicado.