Covid-19

O governo do Estado norte-americano de Nova Iorque anunciou hoje o objetivo de atingir os 40 mil testes diários para a covid-19, no âmbito de um programa que visa ainda rastrear contactos e isolar novos casos de infeção.

O governador Andrew Cuomo explicou que a medida visa duplicar o número diário de testes no Estado até à marca de 40 mil e pode revelar percentagens de infeção "em torno de 10% da população da cidade de Nova Iorque e de um dígito na zona norte do Estado", que é o que regista no território norte-americano o maior número de mortes (15.302).

A iniciativa, que vai abranger também os estados vizinhos de Nova Jérsia e de Connecticut, disse o responsável, vai precisar ainda de um "exército de rastreadores", que, para já, tem 500 elementos, mas que pode aumentar devido aos cerca de 35 mil estudantes de medicina matriculados na Universidade do Estado de Nova Iorque ou na Universidade da Cidade de Nova Iorque.