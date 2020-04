Covid-19

A proibição da venda de álcool e o reforço da presença policial e militar no âmbito do confinamento obrigatório de contenção da pandemia do novo coronavírus, reduziram substancialmente a criminalidade na África do Sul, anunciou hoje o ministro da Polícia.

"Devido ao confinamento e à maior visibilidade reforçada pelo destacamento da SANDF (Força Nacional de Defesa) e outras variáveis, como a proibição da venda de bebidas alcoólicas, registámos uma queda significativa na maioria das categorias de crime", disse o ministro Bheki Cele.

Na apresentação aos jornalistas dos números estatísticos sobre a criminalidade no país, realizada em Durban, litoral do país, o governante referiu que as forças de segurança prenderam 89 pessoas desde 27 de março, data em que passou a vigorar o confinamento obrigatório de 21 dias, que o Governo tenta implementar há cerca de cinco semanas com a ajuda da polícia e do exército.