Covid-19

O parlamento austríaco pediu hoje ao Governo para elaborar uma lei que impeça as empresas localizadas em paraísos fiscais, não pagando impostos, de acederem aos apoios estatais aprovados no âmbito da pandemia de covid-19.

Apresentada por deputados do Partido Popular Austríaco e dos Verdes, as forças coligadas no Governo, a proposta solicita que as empresas sediadas ou que têm a empresa-mãe sediada num Estado que conste da "lista de países e territórios não cooperantes da União Europeia (UE) para impostos", como Ilhas Caimão, Panamá, Seychelles ou Ilhas Virgens, sejam excluídas dos apoios destinados às empresas.

A proposta, apoiada por unanimidade, argumenta que os já anunciados 38 mil milhões de euros do pacote de ajuda vão ser "financiados por contribuições de contribuintes que trabalham na Áustria".