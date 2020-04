Covid-19

O Governo brasileiro apresentou quarta-feira o "Pró-Brasil", um programa que visa recuperar socioeconomicamente o país, em dez anos, face à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, e que prevê a criação de "milhões de empregos".

"A motivação para este programa foi a observação do surgimento de programas de recuperação nos diversos ministérios do Governo. Então, a Casa Civil, como coordenadora de todos os ministérios, para dar sinergia aos esforços, propôs este programa a todos os ministros e houve uma aceitação unânime. A primeira reunião será na sexta-feira, com apresentação das propostas", indicou o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, em conferência de imprensa.

O programa é sustentado na retoma de obras públicas com recursos do Tesouro Nacional, como forma de evitar o aumento do desemprego no país sul-americano.