Covid-19

A economia sul-coreana registou no primeiro trimestre do ano o seu pior desempenho em mais de uma década, devido ao impacto da pandemia da covid-19, informou hoje o banco central do país asiático.

O produto interno bruto daquela que é a 12.ª economia mundial contraiu 1,4% até março, em comparação com o mesmo período do ano passado, a maior queda desde o último trimestre de 2008.

A Coreia do Sul foi um dos primeiros países asiáticos a ser atingido pelo surto do novo coronavírus, que apareceu na China em dezembro, mas conseguiu conter a epidemia muito devido à implementação em larga escala dos testes de rastreamento da covid-19.