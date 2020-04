Covid-19

A vida no Jardim Zoológico de Lisboa em tempo de pandemia continua com toda a normalidade para os cerca de dois mil animais que nele habitam, tendo sido os humanos os únicos a fazer alterações nas suas vidas.

Em declarações à Lusa, o curador dos mamíferos, José Dias Ferreira, explicou que o dia-a-dia no Zoo tem sido "em tudo exatamente igual" no tratamento das cerca de 300 espécies de animais que vivem no Jardim, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios.