Covid-19

O Presidente timorense defende a extensão do estado de emergência em Timor-Leste durante mais 30 dias por considerar que continuam a ser necessárias as medidas que têm ajudado a conter o número de casos no país.

Os argumentos são vincados por Francisco Guterres Lu-Olo na carta do pedido de autorização ao Parlamento Nacional para renovação do estado de emergência, em vigor até 26 de abril, até ao próximo dia 26 de maio, documento ao qual à Lusa teve acesso.

"É convicção de muitos, entre eles do chefe do Estado, que o decretamento do estado de emergência e das medidas que foram possíveis adotar desde esse decretamento em muito contribuiu para o baixo número de casos de covid-19 em território nacional", referiu Lu-Olo no texto.