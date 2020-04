Actualidade

O Dia Mundial do Livro, que se celebra hoje, envolto em restrições devido à pandemia de covid-19, vai ser assinalado com iniciativas literárias que apostam no digital, como passatempos, campanhas, lançamentos e vendas 'online'.

"O momento que atravessamos impôs uma realidade que nos afastou das rotinas habituais", mas ainda assim "este reajustamento ao contexto em que vivemos, permite a celebração", assinala a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que desenvolveu uma campanha de apelo e estímulo à leitura, que recorre ao Facebook e ao Instagram, através dos quais os leitores são convidados a partilhar aquilo que estão a ler.

Também os editores da Leya escolheram este dia, "tão diferente dos anteriores", para anunciar o "Próximo Capítulo", um clube de leitura, de promoção de debate e partilha sobre livros de ficção e de não-ficção.