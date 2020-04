Covid-19

A Sands China, que opera casinos em Macau, anunciou hoje prejuízos de 166 milhões de dólares (153 milhões de euros) no primeiro trimestre devido ao impacto causado pela pandemia da covid-19.

"Nunca vi nada parecido nos meus mais de setenta anos de negócios", afirmou o fundador, presidente e diretor executivo da Las Vegas Sands, Sheldon G. Adelson, a empresa norte-americana que detém a maioria do capital da Sands China.

Em comunicado, o grupo com cinco casinos em Macau, informou ainda que nos primeiros três meses do ano viu as suas receitas líquidas caírem 65%, em comparação com o período homólogo de 2019.