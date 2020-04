Covid-19

A Câmara Municipal de Nelas vai comparticipar com 25 euros cada teste a realizar nos lares do concelho, num universo de 831 pessoas entre utentes e funcionários, um investimento total de 20 mil euros, foi hoje anunciado.

"A Câmara Municipal de Nelas assumirá a comparticipação dos testes, no valor de 25 euros cada, sendo apoiados no total a realização de 831 testes, podendo o montante a despender pelo município chegar a valor superior a 20.000 euros", refere uma informação do Município.

Segundo o documento, o restante do custo de recolha das amostras e realização em laboratório dos testes é suportado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.