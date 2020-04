Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) disse hoje que qualquer ajuda financeira dos parceiros internacionais é bem-vinda, assumindo que o continente não tem meios para combater a covid-19.

"Se olharmos para o resto do mundo, os países desenvolvidos têm milhões e milhões para reparar os danos, os planos financeiros são enormes, mas África não tem esse dinheiro, portanto qualquer cooperação e parceria com as instituições internacionais é muito bem-vinda", disse John Nkengasong, quando questionado pela Lusa sobre uma análise às iniciativas em preparação de alívio da dívida dos países africanos.

Durante a conferência de imprensa semanal do África CDC, realizada em formato virtual, Nkengasong explicou que os sistemas de saúde são fracos no continente e defendeu: "é preciso construir sistemas de saúde antes de precisarmos deles".