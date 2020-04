Actualidade

A circulação na Linha do Norte foi restabelecida hoje nas duas vias, após ter estado cortada devido a um acidente mortal numa passagem de nível com cancelas automáticas, em Santarém, na quarta-feira, revelou a Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a IP, a circulação ferroviária foi reposta nas duas vias entre o Setil e Santarém às 10:50, embora no local do acidente se faça com afrouxamento para os 60 quilómetros/hora nas duas vias.

A circulação já tinha sido restabelecida às 06:25, mas numa única via, em ambos os sentidos.