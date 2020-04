Actualidade

As ossadas encontradas em dezembro na zona de Casas da Serra, no concelho de Alijó, pertencem ao motorista que desapareceu após um acidente com um camião na Autoestrada 4 (A4), disse hoje fonte da Polícia Judiciária (PJ).

As ossadas foram encontradas em dezembro por um popular numa zona atingida por um incêndio, no verão, a cerca e "150 metros" do local onde ocorreu o acidente, em fevereiro de 2019. Antes do incêndio era uma zona muito arbustiva.

A fonte da PJ referiu que o Instituto de Medicina Legal terminou o relatório na quarta-feira e que foi confirmado que as ossadas pertencem ao motorista de 45 anos, natural do distrito de Braga.