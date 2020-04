Covid-19

O banco africano Ecobank anunciou hoje a contribuição de 3 milhões de dólares para a OMS e governos africanos, criando também uma plataforma com a União Africana para ajudar as pequenas e médias empresas no continente.

"O Ecobank contribuiu com 3 milhões de dólares para a luta contra a covid-19 em África; em linha com o seu empenho no continente, fez várias contribuições para os esforços dos governos, da Organização Mundial de Saúde e para o setor privado, para aliviar o efeito da pandemia no continente mais vulnerável do mundo", lê-se num comunicado divulgado pelo banco africano.

"A covid-19 é uma grande ameaça mundial que está a afetar todos os países e a nossa casa, África, é particularmente vulnerável; acreditamos na importância de aumentar a consciência nas nossas comunidades, dando também poder para se protegerem a si e às suas famílias na luta contra a pandemia, e estamos particularmente cientes das necessidades das nossas comunidades, daí estarmos focados em garantir um impacto positivo nas nossas áreas urbanas e rurais", disse o presidente do banco, Ade Ayeyemi, citado no comunicado.