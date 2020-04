Covid-19

O município de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, está a efetuar o levantamento das necessidades do comércio e empresas locais para definir um plano de apoio face à pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

Fonte do gabinete da presidência disse à agência Lusa que estão a ser levantadas as necessidades e recolhidas sugestões no tecido económico local com "o objetivo de elaborar um plano de apoio que será apresentado o mais breve possível".

"Estamos a analisar todo o tipo de situações, desde o gerente de um pequeno espaço que ficou sem rendimentos até às empresas em regime de 'lay-off' e que precisam de outro tipo de apoios", frisou.