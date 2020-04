Covid-19

O Europeu de futebol feminino de 2021 foi adiado por um ano, para o período entre 06 e 31 de julho de 2022, anunciou hoje o Comité Executivo da UEFA, indicando que decorrerá nos mesmos estádios, em Inglaterra.

"Quando tivemos de tomar uma decisão urgente sobre o adiamento do Europeu de 2020, tivemos sempre em mente o impacto no Europeu feminino de 2021. Considerámos todas as opções, sempre com o nosso compromisso em relação ao crescimento do futebol feminino", sublinhou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

A decisão de 'mexer' no Europeu feminino de 2021 já tinha sido admitida em março, devido ao adiamento do Europeu masculino de 2020 para 2021, motivado pela pandemia da covid-19, mas foi agora oficializada, mantendo-se prevista para os mesmos estádios ingleses.