25 de Abril

Um vídeo com depoimentos de pessoas que resistiram à ditadura, focado nas relações amorosas e na esperança de liberdade, vai ser exibido 'online' no sábado para celebrar o 25 de Abril, resultado de uma iniciativa promovida pelo primeiro-ministro.

Criada especificamente para as comemorações do 25 de Abril em 2020, a obra, hoje anunciada, intitula-se "Agora Que Não Podemos Estar Juntos" e foi criada pela Companhia Hotel Europa, tendo sido em grande parte gravada nos jardins da residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, onde tradicionalmente se realizam comemorações da Revolução dos Cravos.

Devido ao isolamento social exigido para conter a pandemia de covid-19, o Governo pediu este ano aos portugueses para não festejarem nas ruas e, nesse sentido, o primeiro-ministro, António Costa, desafiou os diretores dos teatros nacionais a criarem um projeto que assinalasse a data 'online'.