Covid-19

O município de Soure, no distrito de Coimbra, criou um serviço de entrega de trabalhos escolares a alunos que estão em ensino à distância e não possuem meios informáticos, nomeadamente impressora ou Internet, foi hoje anunciado.

"Trata-se da entrega de trabalhos escolares aos alunos que não possuam estes meios, mediante indicação do professor titular e em articulação com o respetivo estabelecimento de ensino", explica a autarquia, em nota enviada à agência Lusa.

Segundo o comunicado, a iniciativa será operacionalizada pelos Serviços Educativos do Município, que vão receber as tarefas escolares via 'email' por parte das escolas, imprimi-las e entregá-las nos locais designados, nesta fase de pandemia da covid-19.