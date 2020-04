Covid-19

O presidente da Federação Portuguesa dos Concessionários de Praia disse hoje que os empresários estão "completamente preparados" para cumprir as regras de saúde, defendendo que os estabelecimentos "têm de começar a abrir".

"Nós estamos completamente preparados para assegurar as regras que forem impostas, aliás, antes do estado de emergência já estávamos com os distanciamentos que foram impostos na altura e já muitos empresários trabalhavam com máscara", referiu João Carreira, em declarações à agência Lusa.

Apesar de as medidas anunciadas ainda não serem "concretas", o responsável defendeu que "os estabelecimentos e as praias têm de começar a abrir porque é uma mais-valia para todos".