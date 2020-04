Covid-19

Lisboa, 23 abr 2020 (Lusa) -- O diretor-geral da Easyjet para Portugal, José Lopes, avisou hoje que a limitação ao número de lugares nos aviões poderá pôr em causa a retoma do setor, pois fará subir "exponencialmente" os preços das passagens aéreas.

O responsável falava hoje numa conferência 'online' promovida pela consultora Deloitte com o tema "Turismo covid-19: Preparar o futuro sobre responder à emergência, resistir ao impacto, preparar a retoma" e que contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Para José Lopes, o setor precisa de conhecer com a máxima antecedência o 'roadmap' (roteiro) para um cenário de evolução positiva da doença em Portugal para se poder preparar, e para tal, a Easyjet precisará de "pelo menos 15 dias" para testes.