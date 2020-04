Covid-19

A GNR está a alertar para o encaminhamento correto de resíduos, como máscaras e luvas usadas devido à covid-19, e os perigos resultantes do seu abandono na via pública, incidindo as ações em lares, supermercados ou farmácias.

A operação Retrovírus é de âmbito europeu e levou os militares da GNR esta manhã à Campeã, no concelho de Vila Real, uma iniciativa acompanhada pela agência Lusa.

"O objetivo é as pessoas estarem consciencializadas do perigo que acarreta a não colocação deste tipo de equipamentos de proteção no local que lhes é devido", afirmou o capitão Rui Novais, comandante do Destacamento Territorial de Vila Real.