Covid-19

Mais 4,4 milhões de pessoas solicitaram subsídios de desemprego nos Estados Unidos na semana passada, numa economia que permanece praticamente fechada devido às medidas para conter a pandemia de covid-19, indicou hoje o Departamento do Trabalho.

Nas últimas cinco semanas, cerca de 26 milhões de pessoas pediram subsídios de desemprego no país, à medida que aumentavam os cortes no emprego, com a crise causada pelo novo coronavírus.

O ritmo de solicitações de apoio por desemprego registou, no entanto, uma diminuição em relação aos 5,2 milhões de pedidos feitos na semana que terminou em 11 de abril e aos 6,61 milhões de pedidos de subsídio desemprego feitos na semana precedente.