O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) exigiu hoje a aprovação por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS) das condições delineadas para retomar as competições futebolísticas em Portugal, após a suspensão devido à pandemia de covid-19.

Num documento sobre os contributos desta estrutura para o regresso das competições, o SJPF reiterou que "não é (...), nem nunca foi, contra a retoma e conclusão das competições profissionais, o que exige é que sejam avaliadas as condições para o fazer e que haja parecer favorável da DGS quanto ao protocolo a implementar".

As competições profissionais, I Liga e II Liga, estão suspensas desde 12 de março, após 24 das 34 jornadas - com o FC Porto na liderança, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica --, bem como a Taça de Portugal, que tem Benfica e FC Porto como finalistas.