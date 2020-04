Covid-19

A diretora-geral da UNESCO defendeu a necessidade de a organização apoiar o setor da Cultura, adotando medidas comuns, a partir da avaliação conjunta do impacto da crise, no contexto do combate à covid-19.

Na abertura de uma reunião 'online', que juntou 130 ministros e vice-ministros da Cultura, destinada a debater a "crise sem precedentes" que vive o setor, a diretora-geral da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, disse que o organismo tem por objetivo "desempenhar plenamente o seu papel nesse processo, em conformidade com o seu mandato", embora sem especificar de que forma.

"Precisamos de cultura, por isso precisamos de ajudá-la a sustentar este choque", disse Azoulay, na reunião ocorrida na quarta-feira, segundo o comunicado sobre o encontro, hoje divulgado pela organização.