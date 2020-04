Actualidade

A sucursal portuguesa do Bankinter contribuiu com 11 milhões de euros para os lucros de 130,3 milhões que o banco apresentou no primeiro trimestre de 2020, revelou hoje, em Madrid, o responsável financeiro do grupo espanhol.

"A contribuição de Portugal neste trimestre foi de cerca de 11 milhões de euros [...], tendo as receitas e o balanço crescido muito bem" nesse país, disse Jacobo Diaz, na videoconferência de imprensa em que foram apresentados os resultados do Bankinter.

O banco espanhol teve um lucro de 130,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, uma diminuição de 10,1% em relação ao mesmo período do ano passado, tendo aumentado as reservas devido à crise económica da covid-19.