Covid-19

O presidente executivo da Altice Portugal afirmou hoje à Lusa que as telecomunicações não são imunes à crise da pandemia, tendo um "impacto grande" nas receitas da operadora, já que o aumento de tráfego não se reflete no negócio.

Alexandre Fonseca faz um balanço positivo da capacidade de resposta no grupo no período de estado de emergência, embora esteja "preocupado com o impacto que todo este confinamento e todas estas questões trouxeram também para o setor das telecomunicações".

As telecomunicações não são um setor imune à crise e a empresa, que já investiu "mais de uma dezena de milhões de euros" no reforço das redes neste período, prevê um "impacto grande" nas receitas.