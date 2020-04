Actualidade

Imagens recolhidas por satélites da Agência Espacial Europeia permitem reconhecer pedaços de plástico a flutuar no oceano, uma experiência divulgada hoje na revista Scientific Reports.

A especialista em observação terrestre Lauren Biermann, do laboratório marinho de Plymouth, no Reino Unido, liderou a investigação em que foram usadas fotografias dos satélites Sentinel-2 que permitiram distinguir macroplásticos com mais de cinco milímetros com uma precisão de 86 por cento.

Os detritos plásticos foram identificados a partir da luz infravermelha e visível que estes absorvem e refletem em fotografias recolhidas pelos satélites sobre o porto da cidade de Durban, na África do Sul e nas águas junto a Mitilene, capital da ilha grega de Lesbos.