Covid-19

As ligas europeias de futebol que não conseguirem concluir a época 2019/20 devido à pandemia de covid-19 devem escolher os representantes nas competições europeias por "mérito desportivo", anunciou hoje a UEFA.

A conclusão, acordada hoje na reunião por videoconferência do Comité Executivo, pretende que as provas que não forem concluídas com base em razões "legítimas" para o fazer terão de desencadear um "procedimento de seleção de equipas que deve basear-se em princípios objetivos, transparentes e não discriminatórios".

Uma das possibilidades a que o organismo abre agora a porta é a realização de formatos alternativos ao habitual nos campeonatos europeus, sobretudo devido a problemas de disponibilidade de calendário, como um sistema de 'play-offs'.