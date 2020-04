Covid-19

A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) estimou hoje que os países em desenvolvimento terão de pagar entre 2 a 2,3 biliões de dólares em dívidas só neste e no próximo ano.

Os países em desenvolvimento vão "bater numa parede de dívida durante esta década, e num contexto de circunstâncias profundamente problemáticas", porque só neste e no próximo ano os países em desenvolvimento de alto rendimento terão em dívida 2 a 2,3 biliões de dólares [1,8 biliões a 2,1 biliões de euros], e os de médio ou baixo rendimento deverão 700 mil milhões de dólares a 1,1 biliões de dólares [646 mil milhões de euros a 1 bilião de euros].

Os valores estão descritos no relatório que apresenta uma proposta abrangente para a crise da dívida que afeta os países mais vulneráveis no seguimento do abrandamento económico brusco determinado pelas medidas de combate à pandemia da covid-19, que expuseram as fragilidades já existentes.