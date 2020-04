Covid-19

Diretores de teatros nacionais e da Companhia Nacional de Bailado (CNB) pediram hoje, em Lisboa, mais apoios e ações concertadas públicas e privadas para um setor artístico que dizem estar num estado "muito precário".

Esta posição foi manifestada à agência Lusa após um encontro por via digital na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, onde os responsáveis se deslocaram hoje para apresentar um projeto de celebração do 25 de Abril.

Na sequência de um desafio lançado pelo primeiro-ministro, os diretores artísticos dos Teatros Nacionais de São Carlos, São João e D. Maria II, assim como da CNB, convidaram a Companhia Hotel Europa a criar uma obra documental em vídeo para festejar os 46 anos da Revolução.