Covid-19

O Governo aprovou hoje um diploma que determina medidas de apoio às autarquias locais para a instalação de barreiras de proteção no atendimento das Lojas do Cidadãos de gestão municipal e Espaços do Cidadão.

"Foi aprovado, na generalidade, o decreto-lei que estabelece medidas de apoio às autarquias locais para instalação de barreiras de proteção no atendimento presencial em Lojas do Cidadão de gestão municipal e Espaços Cidadão, no âmbito do controlo da pandemia da doença covid-19", refere o comunicado do Conselho de Ministros.

As lojas do cidadão foram encerradas quando Portugal entrou em estado de emergência, com o decreto que o executa a determinar que se mantém o atendimento presencial mediante marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços, bem como a prestação desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.