Moçambique/Ataques

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição no país, acusou hoje as forças de defesa e segurança do Estado de matarem civis na província de Cabo Delgado, no norte, onde atuam grupos armados desde outubro de 2017.

O porta-voz da Renamo, José Manteigas, indicou nomes de vítimas, algumas militantes do partido, e citou relatos de quem presenciou os assassinatos com armas de fogo à queima-roupa.

Um dos casos aconteceu no dia 12 de abril, descreveu, quando passageiros de uma embarcação que viajava entre a capital provincial Pemba e a ilha do Ibo foram intercetados e alvejados por elementos das forças de defesa.