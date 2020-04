Covid-19

A Assembleia Nacional de Angola aprovou hoje, por unanimidade, o projeto de resolução relativo à nova prorrogação do estado de emergência, por mais 15 dias, devido à covid-19, solicitada pelo Presidente angolano, João Lourenço.

Na sua intervenção, o líder do grupo parlamentar do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Américo Kuononoka, enalteceu as medidas administrativas e de segurança tomadas pelo chefe de Estado angolano, para garantir o direito à assistência médica e sanitária para os cidadãos afetados, mesmo que o contágio tenha acontecido no exterior.

"A prorrogação vem da necessidade de se controlar o andamento do processo e procurar reforçar ou aligeirar os factos que deram lugar à declaração do Estado de emergência", disse o deputado, destacando que, até agora, a situação parece controlada, "mas os cuidados devem ser redobrados, evitando-se o risco".