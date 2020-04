Covid-19

A Câmara do Fundão, no distrito de Castelo Branco, vai distribuir máscaras reutilizáveis à população como medida de combate à propagação da covid-19, disse hoje à agência Lusa o presidente do município, Paulo Fernandes.

"Ampliámos este programa de distribuição de máscaras e, além das 4.00 máscaras que vamos dar aos produtores de cereja para serem usadas durante a campanha, vamos entregar máscaras às restantes pessoas do concelho, isto através de uma rede colaborativa que integra o município e outras entidades", apontou.

Segundo especificou, o programa tem como base a rede colaborativa "#Fundão Mask", que foi criada em março pelo projeto Matriz, em conjunto com costureiras voluntárias, com residentes no Centro de Migrações do Fundão e com a própria autarquia e empresas.