A regularização das dívidas de serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais do período entre 01 de abril e 30 de junho poderá ocorrer até final do ano, segundo um regime excecional aprovado hoje pelo Governo.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, a proposta de lei, que será remetida à Assembleia da República, procura ser "uma solução estruturada para as dívidas aos sistemas multimunicipais de águas e saneamento de águas residuais já vencidas".

Por outro lado, lê-se na nota, estabelecem-se "mecanismos que assegurem a fiabilidade e a previsibilidade das cobranças dos serviços concessionados".