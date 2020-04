Covid-19

Uma equipa de militares, empresas e académicos portugueses vai construir um protótipo de uma "câmara de descontaminação" a seco para permitir a reutilização de máscaras respiratórias usadas pelos profissionais de saúde, anunciou hoje o Exército.

A tecnologia utilizada consiste num novo "descontaminante gasoso baseado em nanopartículas", desenvolvido e patenteado por uma `start-up´ nascida na incubadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Delox, que estava a ser testado no decorrer de um outro projeto militar de "descontaminação de agentes de bioterrorismo", já há um ano e meio.

No final do período de testes, a equipa comprovou um alto nível de eficácia do novo agente e pensou que podia utilizá-lo para ajudar ao combate à pandemia de covid-19, disse à Lusa o major veterinário Wilson Antunes, investigador principal, a prestar serviço na Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química do Exército.