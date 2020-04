Actualidade

O total investido em imóveis nas Áreas de Reabilitação Urbana da Baixa e Centro Histórico do Porto foi de 103,2 milhões de euros no 2º semestre de 2019, diminuindo 27% face ao 1º semestre, anunciou hoje a Confidencial Imobiliário.

Estes dados foram apurados no âmbito do SIR-Reabilitação Urbana, sistema estatístico gerido pela Confidencial Imobiliário que cobre o território delimitado pelas nove Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) em vigor na cidade do Porto.

O montante investido em imobiliário nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) da Baixa e Centro Histórico do Porto, os principais destinos do investimento imobiliário na cidade, atingiu os 103,2 milhões no 2º semestre de 2019, recuando 27% face ao 1º semestre do ano, quando foram transacionados Euro141,7 milhões de euros", lê-se num comunicado da Confidencial Imobiliário.