Covid-19

O setor do retalho automóvel está a preparar-se para reabrir em 04 de maio e vai ter "contactos com o Governo ainda hoje" nesse sentido, adiantou o secretário-geral da ACAP - Associação Automóvel de Portugal, Hélder Pedro.

O responsável, que participou num 'webinar' promovido pela associação e pelo Standvirtual, sobre a retoma do mercado automóvel no âmbito da pandemia de covid-19, adiantou que a ACAP "defende que o setor reabra em 04 de maio, no fim do estado de emergência, e vai lançar ainda hoje aos seus associados um protocolo sanitário" para que sigam as recomendações, facilitando a reabertura.

Nesse sentido, a associação "deliberou pedir, a partir de 04 de maio, a abertura do setor", sublinhando que vai haver "contactos hoje com o Governo para agilizar" este processo, informou.