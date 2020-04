Covid-19

O Conselho Administrativo do Fundopesca decidiu hoje acionar esta compensação salarial para os pescadores em todas as ilhas dos Açores, a segunda vez no espaço de um mês, devido a quebras de rendimentos decorrentes da pandemia da covid-19.

O FundoPesca já havia sido acionado em 01 de abril devido a quebras de rendimentos decorrentes da situação provocada pela pandemia da covid-19 na região.

Hoje, e após uma consulta aos conselheiros, foi deliberado que "estão reunidas as condições para o acionamento do Fundopesca, após a análise das descargas efetuadas nos Açores entre 26 de março e 22 de abril", informa uma nota divulgada pelo Governo Regional.