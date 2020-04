Covid-19

As condições e o agendamento do eventual reinício das competições desportivas vão ser decididos na próxima semana, disse hoje a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após o conselho de ministros.

"Sobre matérias de reabertura remeto para as decisões que tomaremos [na próxima semana] e que partem de duas premissas: em que condições se pode manter a prática de algum distanciamento social e higiene, e que regras tem de ser definidas e o que pode já retomar alguma atividade ou não", afirmou Mariana Vieira da Silva, quando questionada sobre a possibilidade de serem retomados os campeonatos profissionais de futebol e o surf.

As competições profissionais, I Liga e II Liga, estão suspensas desde 12 de março, após 24 das 34 jornadas - com o FC Porto na liderança, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica --, bem como a Taça de Portugal, que tem Benfica e FC Porto como finalistas.