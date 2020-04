25 Abril

PS, PSD e BE revelaram hoje que reduziram o número de deputados que vão participar na sessão solene do 25 de Abril no parlamento, no sábado, e que assim deverá ter, no total, 46 parlamentares.

PS e PSD terão 19 e 13 deputados presentes, respetivamente, - muito abaixo do teto máximo de um terço que tinha sido definido em conferência de líderes e até de um quinto -, enquanto o BE marcará presença com quatro parlamentares, correspondente a um quinto da bancada, disseram à Lusa fontes de cada um dos partidos.

O PCP manterá os quatro parlamentares acordados em conferência de líderes e os restantes partidos terão presentes um deputado cada - CDS, PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal -, a que se soma a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, num total de 46 parlamentares.