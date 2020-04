Covid-19

O responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores revelou hoje que todos os funcionários do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo testaram negativo por covid-19, admitindo a possibilidade de os casos dos ex-reclusos identificados serem "falsos positivos".

"Não há nenhum dos funcionários do estabelecimento prisional que tenha resultado positivo de infeção pelo novo coronavírus. Resta-nos concluir o trabalho relativo às pessoas que estão enclausuradas, de modo a concluirmos este apuramento que estamos a fazer", afirmou Tiago Lopes.

O responsável falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 na região.